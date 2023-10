Terremoto, l’assessore Cosenza: “Faccio un appello ai tifosi per Napoli-Real”

Sopralluoghi dei tecnici della Protezione Civile allo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta, dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4.0 di ieri sera, avvenuta alle 22,08. Dalle verifiche non sono stati rilevati danni alla struttura, per questo motivo la partita di stasera Napoli-Real Madrid, valida per la Champions League, in programma per questa sera alle ore 21,00, nell’impianto sportivo di Fuorigrotta, salvo diverse indicazioni che dovessero arrivare dalla Prefettura, questa sera si giocherà.

Il sindaco: “Lo stadio oscilla di più per il tifo”

Anche il sindaco Gaetano Manfredi interviene sulla stabilità dello Stadio Maradona, che è stato consolidato in base alla normativa anti-sismica, negli ultimi anni.

“Abbiamo fatto un sopralluogo allo stadio Maradona, lo stadio sta bene, è pronto ad accogliere Napoli-Real Madrid. Il timore può essere una crisi di panico o qualcosa del genere. La cosa che mi sento di dire è mantenere libere le scale, chiedo a tutti i tifosi, specie quelli delle curve, di evitare di stare sulle scale. Ci saranno più steward stasera, da 500 a 750, ma davvero chiedo a tutti di lasciare libere le scale. Per i 55mila tifosi c’è sicurezza, tutto è progettato per dare sicurezza, altrimenti non avremmo avuto l’ok di tutti gli organismi. So che è bello stare tutti sulle scale a saltare, ma evitiamo. Gli effettivi quando noi tifiamo sono più grandi di quelli che abbiamo sentito ieri e nei giorni scorsi ed ho le prove di ciò che dico. Mi aspetto che dai gruppi Ultras venga questo richiamo, una sorte di protezione civile aggiunta. L’appello è venite allo stadio perché siamo al sicuro, anche io stasera ci sarò”.

(Andrea Salvatore Guerriero)