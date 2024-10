Taurano ottiene 130.500 euro dal PNRR, insieme ad altri comuni irpini, per la Realizzazione di una Nuova Mensa Scolastica

Il Comune di Taurano, insieme ad altri comuni della provincia di Avellino come Avella, Sperone, Mugnano del Cardinale e Lauro, è stato ammesso al finanziamento del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) per la realizzazione di una mensa scolastica, con un contributo di 130.500 euro. Questo finanziamento fa parte della Missione 4 del PNRR – “Istruzione e Ricerca” – Componente 1, che mira a potenziare l’offerta dei servizi educativi, dagli asili nido fino alle università.

Il progetto è parte dell’investimento 1.2, chiamato “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Next Generation EU. La nuova mensa sarà costruita riconvertendo spazi inutilizzati della scuola in via Umberto Nobile, offrendo così pasti cucinati direttamente sul posto agli alunni.

Questo risultato segna un importante traguardo per la nuova amministrazione comunale di Taurano, che si è insediata pochi mesi fa e che sta lavorando per sfruttare tutte le opportunità offerte da Europa e Stato per migliorare i servizi della comunità, con un’attenzione particolare verso l’istruzione e i giovani.