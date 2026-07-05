SANT’Oggi. Domenica 5 luglio si festeggia Sant’Antonio Maria Zaccaria e Sant’Atanasio l’Atonita

5 luglio: sant’Atanasio l’Atonita (al secolo Abraamios), nacque a Trebisonda (attuale Trabzon, Turchia) nel 920 circa, in una famiglia dell’alta aristocrazia bizantina originaria di Antiochia. Orfano in giovane età, venne allevato da una parente della madre, sposa di una delle persone più importanti della città. Completò i suoi studi a Costantinopoli dove divenne professore. Conobbe e divenne grande amico di Michele Maleinos, egumeno (abate) di un monastero situato sul monte Kyminas in Bitinia. L’incontro con il santo monaco fece nascere nel giovane professore la vocazione e si ritirò nel monastero retto da Michele, assumendo il nome di Atanasio; nel monastero conobbe Niceforo Focas, futuro imperatore di Bisanzio. La sua vocazione eremitica lo portò a isolarsi completamente, portando con sé oltre alle vesti solo due libri e il cappuccio da monaco del suo maestro. Si rifugiò sul Monte Athos che era già abitato da molti eremiti. Qui l’amico Niceforo lo ritrovò nel 960 e lo convinse a partire per una campagna di guerra contro i Saraceni a Creta. In ricordo della vittoria, Atanasio accettò i fondi necessari per costruire una chiesa dedicata alla Santa Vergine sul Monte Athos a cui fece seguito nel 963 la costruzione del monastero della Grande lavra che ancora oggi ospita i monaci eremiti. Questo monastero incorporò diverse skita. Questo si ottenne in mezzo a molte polemiche sorte tra gli anacoreti della Santa Montagna, per un certo periodo Atanasio abbandonò, nel 963, il monte ritirandosi a Cipro. Una visione lo fece tornare sulla Santa Montagna dove divenne egumeno della Grande Lavra e dove compose il typikon (la regola del cenobio), regola che si rifaceva a santi monaci san Teodoro Studita e san Basilio Magno. L’imperatore Giovanni I Zimisce, avvertito delle polemiche che accompagnavano il lavoro di Atanasio, inviò l’ispettore Eutimio a controllare quanto avveniva: questi approvò la riforma di Atanasio e l’imperatore la ufficializzò con una crisobolla (o Bolla d’oro) nel 971. Confortato e sostenuto dalla corte Atanasio riprese con grande vigore l’opera di costruttore di monasteri, facendosi muratore e carpentiere. La morte lo colse mentre con altri cinque monaci tentava di sollevare l’architrave di una chiesa in costruzione, che si abbatté sui monaci provocando la morte dei costruttori. Morì il 5 luglio 1000.

Servo di Dio Rafael Cordero Molina, nacque a San Juan (Porto Rico) il 24 ottobre 1790, da una famiglia povera. Rafael ricevette il sacramento della Cresima, a 14 anni, dal vescovo Juan de Alejo Arizmendi, primo vescovo nativo dell’isola, e cresciuto fino a vivere come un devoto cattolico. Nel 1820, la sorella maggiore, Celestina, fondò la prima scuola per le ragazze sull’isola. Nel 1810, Rafael apre la sua prima scuola elementare nella sua casa di San Juan, dove impartiva lezioni gratuite ai bambini che, essendo in tempi di schiavitù, non potevano permettersi di frequentare la scuola, a prescindere dalla razza o condizione sociale. Il suo amore per la letteratura e la sua determinazione ad insegnare ed educare se stesso, era autodidatta, lo hanno aiutato a sviluppare le competenze e la preparazione per insegnare presso la scuola elementare. Oltre ad apprendere le competenze di base, Rafael ha insegnato le dottrine del cristianesimo ai suoi discepoli, la religione di cui era molto devoto. Buon insegnante, la fama era tale che, nel corso degli anni anche le famiglie bianche ricche hanno cominciato a mandare i loro figli a studiare con lui. Fino a soli otto giorni prima della sua morte, Rafael ha dato lezioni ai suoi discepoli. Morì il 5 luglio 1868, a 78 anni. 5 luglio:nacque a San Juan (Porto Rico) il 24 ottobre 1790, da una famiglia povera. Rafael ricevette il sacramento della Cresima, a 14 anni, dal vescovo Juan de Alejo Arizmendi, primo vescovo nativo dell’isola, e cresciuto fino a vivere come un devoto cattolico. Nel 1820, la sorella maggiore, Celestina, fondò la prima scuola per le ragazze sull’isola. Nel 1810, Rafael apre la sua prima scuola elementare nella sua casa di San Juan, dove impartiva lezioni gratuite ai bambini che, essendo in tempi di schiavitù, non potevano permettersi di frequentare la scuola, a prescindere dalla razza o condizione sociale. Il suo amore per la letteratura e la sua determinazione ad insegnare ed educare se stesso, era autodidatta, lo hanno aiutato a sviluppare le competenze e la preparazione per insegnare presso la scuola elementare. Oltre ad apprendere le competenze di base, Rafael ha insegnato le dottrine del cristianesimo ai suoi discepoli, la religione di cui era molto devoto. Buon insegnante, la fama era tale che, nel corso degli anni anche le famiglie bianche ricche hanno cominciato a mandare i loro figli a studiare con lui. Fino a soli otto giorni prima della sua morte, Rafael ha dato lezioni ai suoi discepoli. Morì il 5 luglio 1868, a 78 anni.