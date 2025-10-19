SPERONE – Presentato il nuovo Comitato Festa Sant’Elia Profeta 2026

Con la benedizione del parroco Don Reinaldo e sotto la celeste protezione di Sant’Elia Profeta, la comunità parrocchiale di Sperone ha accolto ufficialmente la presentazione del nuovo Comitato Festa Sant’Elia Profeta 2026, che avrà il compito di organizzare e guidare i preparativi in vista della tradizionale festa patronale del 2026.

L’evento, svoltosi nella chiesa parrocchiale, ha rappresentato un momento di grande partecipazione e condivisione. Don Reinaldo, nel suo intervento, ha espresso parole di incoraggiamento e fiducia verso i nuovi componenti del comitato, sottolineando l’importanza di vivere questo impegno come un autentico servizio alla comunità e alla fede.

Presenti anche rappresentanti delle istituzioni locali, tra cui il sindaco Adolfo Alaia, che ha rivolto il suo augurio di buon lavoro ai membri del comitato, rimarcando come la festa di Sant’Elia rappresenti un punto di riferimento per la comunità speronese, non solo dal punto di vista religioso ma anche sociale e culturale.

Il nuovo presidente del Comitato è Antonio Solombrino, che torna alla guida dopo l’esperienza positiva di due anni fa. Solombrino ha ringraziato i parrocchiani e il gruppo organizzatore per la fiducia rinnovata, dichiarando:

“È un onore tornare a servire la comunità in un ruolo così importante. Ringrazio chi ha creduto nuovamente in me: metteremo cuore, impegno e passione per regalare a Sperone una festa bella, sentita e partecipata, all’altezza della nostra tradizione.”

Accanto a lui, una squadra rinnovata e animata da tanti giovani desiderosi di mettersi in gioco per mantenere vive le radici di una delle feste più amate del Baianese. A completare l’organigramma:

Vice presidente delegato: Lucia Soriano

Segretaria: Anna Caramiello

Membri: Danilo Napolitano, Alessio Pezzillo, Giovanna D’Anna, Vincenzo Tufano, Luigi Melissa, Mariano Muccio, Salvatore Amato, Giovanni Soriano, Daniela Mone, Giuseppe D’Avanzo, Giuseppe Iandolo.

Con entusiasmo, spirito di collaborazione e la forza delle nuove generazioni, prende così ufficialmente avvio il cammino verso la Festa di Sant’Elia Profeta 2026, un appuntamento che si preannuncia ricco di fede, emozione e partecipazione.

Il nuovo Comitato ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo nuovo inizio, assicurando impegno, passione e dedizione per mantenere vive le tradizioni che da generazioni uniscono la comunità.

Con l’entusiasmo e la collaborazione di tutti, prende così ufficialmente il via il cammino verso la Festa di Sant’Elia Profeta 2026, un appuntamento che si preannuncia ricco di fede, emozione e partecipazione.