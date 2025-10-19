“Il Silenzio dei Colori”: emozione e solidarietà a Giuliano in Campania con l’associazione Autismo in Movimento

Giugliano in Campania, 19 ottobre 2025 – Si è tenuta questa mattina, presso la chiesa conventuale di Santa Maria delle Grazie, la mostra “Il Silenzio dei Colori”, un evento che ha unito arte, sensibilità e solidarietà.

L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Autismo in Movimento, ha visto protagonisti i ragazzi dell’associazione, che hanno esposto i propri dipinti e disegni, frutto di un percorso di espressione creativa e inclusione. Attraverso i colori, le forme e le emozioni, i giovani artisti hanno raccontato il loro mondo interiore, regalando ai visitatori un’esperienza intensa e autentica.

La mostra ha riscosso un grande interesse da parte del pubblico, che ha risposto con partecipazione e calore. Nel corso della giornata è stata raccolta una somma di 210 euro, che sarà destinata a sostenere le attività dell’associazione, impegnata quotidianamente nel favorire l’inclusione e lo sviluppo delle persone con disturbo dello spettro autistico.

L’evento, ospitato in un luogo di grande valore storico e spirituale come la chiesa di Santa Maria delle Grazie, ha rappresentato un momento di incontro tra arte e comunità, confermando l’importanza di creare spazi dove la diversità diventa ricchezza e la creatività strumento di dialogo.

All’iniziativa hanno aderito anche la Compagnia Teatrale Orgoglio Napoletano, l’associazione Gaetano OltreilMuroAutismo Marotta e il Comitato Disabilità Unite, che con la loro presenza hanno voluto testimoniare il valore della collaborazione e dell’unione tra realtà impegnate nel campo della disabilità e dell’inclusione sociale.

“Il silenzio dei colori” non è stato solo una mostra, ma un messaggio di speranza: l’arte come linguaggio universale, capace di superare le barriere e far parlare il cuore.