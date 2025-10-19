Mostra dei cimeli di Maradona inaugurata al Teatro Colosseo di Baiano

È stata inaugurata ieri, presso il Teatro Colosseo di Baiano, la mostra dedicata ai cimeli di Diego Armando Maradona, raccolti nel corso degli anni dalla famiglia Vignati.
Il capostipite della famiglia fu custode dello Stadio San Paolo di Napoli, la moglie lavorò come cuoca per la famiglia di Maradona, mentre la figlia fu baby-sitter dei figli del campione.
Da queste esperienze nacque un legame speciale, che ha permesso alla famiglia Vignati di conservare numerosi oggetti appartenuti al Pibe de Oro: magliette, scarpette, mobili e ricordi personali, oggi diventati parte di una preziosa collezione curata da Massimo Vignati, uno degli undici figli.
Alcuni di questi cimeli sono stati esposti per la prima volta a Baiano, nell’ambito dell’iniziativa “Pro Teatro”, che prevede una serie di eventi e spettacoli teatrali.
All’inaugurazione erano presenti, oltre a Massimo Vignati, anche il sindaco di Baiano, Enrico Montanaro. Tra i pezzi più emozionanti in mostra spicca il pallone donato da Maradona alla famiglia, utilizzato durante i Mondiali di Messico 1986, torneo che consacrò definitivamente il genio argentino nella storia del calcio mondiale.