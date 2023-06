SPERONE. Il gruppo civico “Uniti per Sperone” chiede l’istituzione delle Guardie Ambientali

Con una richiesta ufficiale protocollato al Comune di Sperone oggi, il gruppo “Uniti per Sperone” chiede che l’amministrazione comunale retta dal sindaco Adolfo Alaia, istituisca sul territorio comunale le Guardie Ambientali, questo a seguito dei numerosi sversamenti di rifiuti di ogni genere che sempre più spesso avvengono nelle area montane del paese e non solo.

L’Associazione Guardie Ambientali D’Italia e’ un ente di Volontariato riconosciuto come “Associazione di Protezione Ambientale” ai sensi e per gli effetti dell’art.13 della Legge 8 Luglio 1986 n.c. 349, ed opera su tutto il territorio Nazionale dal 2004 con riconoscimento del Ministero dell’Ambiente decreto nr. 075/09 , mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. E’ altresì iscritta nei Registri della Comunità Europea – Organi Rappresentativi d’Interesse al numero 24275642694-71

Ha la funzione della Conservazione e Valorizzazione dell’Ambiente, degli animali e della natura mediante opere di sensibilizzazione e di Vigilanza sul rispetto delle leggi e dei regolamenti sia nazionali che locali.

Contribuiscono allo Sviluppo e alle Attività connesse alla conservazione del Patrimonio Zootecnico, naturale e paesaggistico, offrendo il loro servizio a titolo volontario ed operando per la salvaguardia dell’ecosistema, per la protezione degli animali e dell’ambiente.

Concede piena disponibilità alle Istituzioni, collaborando attivamente in sinergia con le Forze dell’Ordine.

Vedremo cosa rispondere l’amministrazione speronese alla richiesta a firma di Pasquale Muccio.