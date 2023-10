SOMMESE (AZIONE): AMMINISTRATIVE CAMPANIA, BENE DIALOGO SU PROPOSTE, NO A COALIZIONI CARAVANSERRAGLIO

“Apprezziamo il tentativo del PD, emerso anche nel corso della Festa de l’Unità di Napoli, di mettere attorno a un tavolo, anche in Campania, le forze che a livello nazionale si oppongono a questo Governo: la crisi economica incalza e colpisce soprattutto il Mezzogiorno, abbiamo il dovere di provare ad avanzare proposte concrete per rispondere ai bisogni dei nostri concittadini– a dichiararlo è Giuseppe Sommese, Segretario campano di Azione (Calenda) e Presidente della Prima Commissione Permanente in Consiglio Regionale.

“Ma Azione – prosegue Sommese – non è interessata a discutere di formule politicistiche incomprensibili come il cosiddetto “modello Napoli”: non servono coalizioni “caravanserraglio” programmate per accaparrarsi la partita elettorale, ma che non garantiscono il buon governo delle nostre comunità”.

“Anche per le prossime amministrative servono alleanze omogene costruite su proposte serie: così è possibile il dialogo tra forze diverse. Dobbiamo sforzarci di partire dalle cose che interessano ai cittadini, come a livello nazionale si sta provando a fare con il diritto alla Sanità pubblica, al salario minimo e all’istruzione. Un fatto però va ribadito con chiarezza: vinciamo in Campania, a Napoli e in tanti comuni quando aggreghiamo forze moderate, civiche, liberali e democratiche, che rappresentano il 60% delle coalizioni al governo delle amministrazioni locali. Azione intende parlare a questo mondo, non inseguire i populisti, che peraltro dimostrano puntualmente una estrema debolezza elettorale. I numeri parlano chiaro – conclude Sommese.