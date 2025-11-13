Solennità di San Felice 2025: fede, tradizione e comunità a Nola

La città di Nola si prepara a vivere uno dei momenti più sentiti dell’anno: la Solennità di San Felice, primo vescovo di Nola e martire, patrono della città e dell’intera diocesi. Come ogni anno, la Cattedrale-Basilica di Nola propone un ricco programma di celebrazioni religiose che accompagneranno i fedeli dal 6 al 15 novembre 2025.

Dal 6 al 13 novembre – Il Novenario

La preparazione spirituale alla festa inizia con il tradizionale novenario. Ogni giorno:

Ore 18.00 – Santo Rosario

Ore 18.30 – Santa Messa e Coroncina

Un tempo dedicato alla preghiera e alla meditazione sulla figura del Santo, particolarmente caro alla comunità nolana.

14 novembre – Vigilia della Festa

La vigilia rappresenta uno dei momenti più intensi e partecipati:

Ore 17.00 – Santa Messa

Ore 18.00 – Processione del Busto Argenteo di San Felice per le vie della città, simbolo di devozione e identità religiosa del popolo nolano

Ore 19.00 – Santa Messa

Ore 20.30 – Veglia di preghiera in Cripta

La processione del busto argenteo costituisce un appuntamento imprescindibile, che riunisce fedeli e cittadini in un percorso di fede collettiva.

15 novembre – Giorno della Festa

Il culmine delle celebrazioni si terrà il 15 novembre, giorno dedicato al Santo:

Ore 7.00 e 8.00 – Sante Messe

Ore 9.00 – Santa Messa d’Impetrazione della Santa Manna

Ore 10.30, 11.30, 17.30 – Sante Messe

Ore 19.00 – Pontificale presieduto dal Vescovo Francesco, durante il quale il seminarista Italo Prisco verrà istituito accolito

Il Pontificale della sera rappresenta il momento liturgico più solenne dell’intera festa, coinvolgendo l’intera diocesi in una celebrazione ricca di spiritualità.

Una tradizione che unisce la comunità

La Solennità di San Felice continua a essere non solo una ricorrenza religiosa, ma anche un simbolo di identità culturale e storica per la città di Nola. Le celebrazioni del 2025 si presentano come un’occasione per rinnovare la devozione verso il Santo e per ritrovarsi, come comunità, intorno ai valori che da secoli guidano la vita ecclesiale e civile del territorio.