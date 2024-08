Sirignano si è trasformata in un palcoscenico di emozioni e pura energia grazie al concerto di Ivan Granatino. Il video girato da Francesco Piccolo.

Si sono conclusi ieri sera i festeggiamenti in onore di Sant’Andrea Apostolo a Sirignano, dove Ivan Granatino ha infiammato il pubblico con una performance impeccabile. Il comitato festa ringrazia tutti per la collaborazione, auspicando di aver regalato una festa che ha rispecchiato le aspettative di tutti. La piazza principale del piccolo comune irpino era gremita di spettatori, tutti ansiosi di vedere dal vivo uno degli artisti più apprezzati della scena musicale italiana.

Granatino, con il suo stile inconfondibile che mescola pop, rap e suoni tradizionali napoletani, è riuscito a creare un’atmosfera magica, coinvolgendo i presenti sin dalla prima nota. Il suo repertorio, che spazia dai brani più recenti ai successi che l’hanno reso famoso, ha conquistato il cuore di tutti, giovani e meno giovani, che hanno cantato e ballato insieme a lui per tutta la durata del concerto.

Tra i momenti più intensi della serata, l’esecuzione di “Caramella”, uno dei suoi pezzi più amati, ha visto l’intera piazza illuminarsi grazie agli smartphone del pubblico. La voce potente e le parole cariche di significato di Granatino hanno risuonato forti, creando un legame speciale tra l’artista e la platea.

Il concerto è stato anche un’occasione per Granatino di ringraziare i suoi fan per il supporto e l’affetto dimostrato nel corso degli anni. In più occasioni, l’artista ha sottolineato quanto sia importante per lui esibirsi in luoghi come Sirignano, dove la passione per la musica è palpabile e dove si sente parte di una grande famiglia.

Non sono mancati i momenti di commozione, soprattutto quando Granatino ha dedicato un brano alla sua terra e alle sue radici, esprimendo con la musica il suo amore per Napoli e per la cultura che rappresenta. Il pubblico, visibilmente toccato, ha risposto con un applauso caloroso che sembrava non voler finire mai.

La serata si è conclusa con un bis richiesto a gran voce dai fan, che hanno voluto salutare il loro beniamino con un’ovazione che ha riecheggiato per tutta Sirignano. Ivan Granatino ha lasciato il palco con un sorriso, consapevole di aver regalato al pubblico una notte che difficilmente dimenticheranno.

L’evento di ieri sera ha dimostrato ancora una volta quanto la musica possa unire le persone e creare momenti di pura gioia.

(Francesco Piccolo)