SIRIGNANO. Festa Patronale di Sant’Andrea Apostolo 2025: fede, tradizione e spettacolo

SIRIGNANO – La comunità di Sirignano si prepara a vivere, dal 28 agosto al 1° settembre, la Festa Patronale di Sant’Andrea Apostolo 2025, uno degli appuntamenti più sentiti del calendario religioso e civile del paese. Un momento che unisce spiritualità, tradizione e intrattenimento, capace di richiamare fedeli, cittadini e visitatori dai paesi limitrofi.

La dimensione religiosa

Il programma liturgico prenderà il via giovedì 28 agosto con l’intronizzazione del Santo Patrono e la celebrazione della Santa Messa. Nei giorni successivi seguiranno momenti di adorazione eucaristica, rosari e confessioni per i Battenti, a conferma del profondo legame che unisce Sirignano al suo Patrono.

Il culmine sarà domenica 31 agosto: la giornata inizierà con la messa dei Battenti alle ore 7:00, proseguirà con l’arrivo dei fedeli e la celebrazione della messa solenne delle 11:30, per poi culminare con la suggestiva processione con il Santo alle ore 18:00, un rito che coinvolge l’intera comunità.

Il programma civile

Accanto agli eventi religiosi, Sirignano offrirà anche un ricco cartellone di spettacoli e concerti.

Sabato 30 agosto : Piazza Aniello Colucci ospiterà alle ore 21:00 il concerto della POOH Official Tribute Band (Palasport) .

Domenica 31 agosto : al termine della processione, la tradizione sarà illuminata dai fuochi pirotecnici della ditta Cimmino di Quadrelle, seguiti alle 22:00 dallo spettacolo musicale di Angelo e la sua Napoli in Piazza Principessa Rosa.

Lunedì 1° settembre: spazio all’umorismo con il Simone Schettino Show (ore 22:00), seguito alle 23:00 dal concerto live della cantante Emiliana Cantone, attesissima dal pubblico.

Un paese che si ritrova

Il Comitato Festa 2025 ha sottolineato come l’evento non sia soltanto un appuntamento religioso o mondano, ma un’occasione per riscoprire il senso di appartenenza e l’identità del paese. “La festa è memoria, tradizione, fede e comunità – dichiarano gli organizzatori –. Sirignano si veste a festa per celebrare il Patrono con eventi che intrecciano spiritualità, cultura e spettacolo”.

Con un programma che coniuga momenti di raccoglimento e appuntamenti di intrattenimento, la festa di Sant’Andrea Apostolo si conferma come uno dei simboli più autentici della vita comunitaria sirignanese, capace di unire devozione e gioia popolare.