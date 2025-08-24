Partenio, aria fresca e umida per la penultima domenica di agosto

La penultima domenica di agosto si è aperta sotto il segno della ventilazione occidentale sul massiccio del Partenio. Dal Monte Vergine Observatory (MVOBSV) segnalano un flusso d’aria fresca e umida, tipico delle correnti atlantiche che in queste giornate tornano a farsi sentire dopo il lungo dominio del caldo estivo.

La presenza di tale ventilazione contribuisce a mantenere le temperature su valori più contenuti rispetto ai giorni precedenti e a rendere l’atmosfera più dinamica, con un cielo spesso variabile. Non sono escluse, infatti, nel corso delle prossime ore, brevi e isolati rovesci di pioggia, concentrati soprattutto lungo i rilievi del Partenio e delle aree interne della Campania.

Un contesto che richiama l’imminente cambio di stagione: le brezze fresche che scivolano tra i boschi di faggi e castagni di Montevergine annunciano l’avvicinarsi di settembre, con un’atmosfera sempre più incline all’instabilità.

La raccomandazione degli esperti resta quella di prestare attenzione a eventuali precipitazioni improvvise, tipiche di queste configurazioni atmosferiche, senza dimenticare però che la natura regala, in giornate così, scenari suggestivi fatti di nuvole rapide e cieli in continuo mutamento.