Tragedia in provincia di Caserta, uomo di 47 anni muore tra le fiamme in casa

Bellona (Caserta) – Una notte di paura si è trasformata in tragedia a Bellona, piccolo centro della provincia di Caserta, dove un uomo di 47 anni ha perso la vita in seguito a un incendio divampato nella sua abitazione di via Vittorio Emanuele.

Le fiamme si sono propagate all’interno di un edificio di due piani, interessando in particolare il primo livello. I residenti della zona, allarmati dal fumo e dal crepitio del fuoco, hanno immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area, insieme ai carabinieri della stazione di Vitulazio.

Una volta penetrati all’interno dell’abitazione, i soccorritori hanno fatto la scoperta più drammatica: il corpo carbonizzato del 47enne giaceva in una delle stanze, senza possibilità di salvezza.

La vittima, celibe e disoccupata, viveva sola. La salma è stata posta sotto sequestro su disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha avviato gli accertamenti di rito. Dai primi rilievi non emergono indizi di natura dolosa: l’incendio sembrerebbe essere stato causato da un incidente domestico, ma le verifiche restano in corso.

La comunità di Bellona, scossa dall’accaduto, si stringe nel dolore per una tragedia che evidenzia ancora una volta la fragilità delle vite quotidiane di fronte alla forza devastante del fuoco.