Sicurezza sul lavoro: pubblicato il volume universitario “La tutela legale nell’ambito della sicurezza dei luoghi di lavoro”

E’ stato appena pubblicatoe distribuito in tutte le librerie italiane dall’editore Primiceri, il volume universitario “ La tutela legale nell’ambito della sicurezza dei luoghi di lavoro” ( 220 pagine Euro 19,00) Il volume a cura di Salvatore Pignataro e Alberto Biancardo, parte dalle fonti normative sulla sicurezza sul lavoro, all’ambiente di lavoro, i soggetti tutelari della sicurezza sul lavoro, le procedure di tutela aziendale, la vigilanza e gli organismi di coordinamento, nonché la sicurezza sul lavoro in ambito sanitario e il sistema sanzionatorio con le responsabilità penali e gli orientamenti giurisprudenziali. Nel libro universitario è raccolta la panoramica sulla tutela del lavoratore, la sicurezza sui luoghi di lavoro in ambito sanitario, nonché gli obblighi e le responsabilità del datore di lavoro. Salvatore Pignataro è laureato in Giurisprudenza, ha conseguito il master di primo livello in “Criminologia e scienze forensi” e di secondo livello in “Competenze e responsabilità della funzione dirigenziale”, nonché la specializzazione in “Investigazioni digitali forensi”. Ha collaborato con lo Studio Legale Di Gaeta. Già Cultore della materia in Diritto Processuale Penale e Diritto Penitenziario presso l’Università degli Studi Vanvitelli, è stato docente del modulo giuridico “Sicurezza sui luoghi di lavoro” presso l’Università Giustino Fortunato autore di otto pubblicazioni giuridiche. Ad oggi lavora nel settore amministrativo ( U.O.C. Gestione Risorse Umane) dell’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico “Fondazione Pascale” di Napoli. L’altro autore, Alberto Biancardo, avvocato lavorista e specialista in diritto penale, è dottore di ricerca in Scienze giuridiche, specializzato presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali ed ha conseguito numerosi master di primo e secondo livello e corsi di alta formazione specialistica. Il suo percorso formativo è arricchito dal conseguimento di borse di studio e periodi di ricerca all’estero. Nell’attività forense ha partecipato in qualità di difensore a processi di rilevanza nazionale, che hanno visto protagoniste famose aziende e squadre di calcio. È, altresì, professore a contratto presso l’Università degli Studi di Salerno e Università Mercatorum. Ha svolto docenze in master di primo e secondo livello, nonché presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni legali dell’Università di Salerno. Ha rivestito il ruolo di relatore in innumerevoli conferenze e seminari formativi. È, inoltre, consulente presso la Procura della Repubblica di Avellino, ricercatore in molteplici progetti di ricerca, autore di sette monografie e numerosi articoli scientifici in diritto del lavoro e penale. Il volume ha avuto il patrocinio della sede nazionale di ConfImprenditori, in relazione alle finalità della tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro. La prefazione del libro è a cura del Dott. Antonio Guerriero già Procuratore della Repubblica di Frosinone e attuale docente Universitario di Diritto Penale dell’Ambiente. Nel libro l’intervento introduttivo dell’Avv. Oreste Florenzano direttore dei Servizi Strategici Amministrativi dell’ Irccs Fondazione Pascale Napoli. ( Euro 19,00)