Mugnano – Secondo giorno del Triduo in onore di Maria Santissima delle Grazie

A Mugnano del Cardinale si respira già da giorni aria di festa, le luminarie accese e l’inno a Maria che riecheggia riportano alla mente vecchi ricordi ed emozionano tutti i devoti.

Questa sera, alla presenza di tantissimi fedeli, il Rettore don Giuseppe Autorino ha celebrato la Santa Messa all’altare di Santa Filomena come ogni secondo venerdì del mese. La messa dedicata a tutti i devoti sparsi nel mondo, è stata celebrata in onore di Maria Santissima delle Grazie, oggi infatti è il secondo giorno del Triduo.

Prima che iniziasse la funzione religiosa la banda musicale “Città di Grottolella” ha eseguito un brano dinanzi alla sacra effigie della Vergine.

È iniziato dunque il countdown per la grande processione che si terrà domenica a mezzogiorno.(L.C.)