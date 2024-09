Show-cooking a San Gennaro Vesuviano: l’Alberghiero Galileo Galilei di Nola e l’I.S. De Medici di Ottaviano presentano “Sulla via della feta”

L’istituto paritario Alberghiero Galileo Galilei di Nola in sinergia con l’I.S. De Medici di Ottaviano ed il ristorante La Perla, partecipa in Piazza Margherita a San Gennaro Vesuviano, allo show-cooking, che si terrà il 18 settembre dalle ore 20.00, i docenti di cucina, sala ed accoglienza con gli alunni delle classi del Galilei prepareranno ed offriranno agli astanti il piatto denominato ” sulla via della feta “, un insieme di pesce azzurro, di prodotti della terra e di salse di ispirazione anche orientale. Tutto in un contesto di una serata legata alla informazione, alla divulgazione della bontà alimentare del pesce presente nel ” mare nostrum “.

Vincenzo Serpico