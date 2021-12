SERINO: ECCO IL CARTELLONE DI EVENTI NATALIZIO

A Serino tutto pronto per il Natale 2021. In programma fino al 6 gennaio “La Magia del Natale”, un cartellone di eventi e concerti natalizi ampio e dedicato soprattutto ai più piccoli. Appuntamenti e spettacoli che si terranno nel pieno rispetto delle norme anti-covid e nel pieno spirito natalizio. Si inizia l’8 dicembre con il “villaggio di Babbo Natale”, lo spettacolo “Pippi Calze Lunghe” e il laboratorio didattico bambini che è possibile ritrovare anche in altre date. Menzione speciale per la giornata del 12 dicembre in cui ci sarà il progetto laboratorio ITIA con il Consorzio dei Servizi Sociali (A5). Clownterapia e concerto “Friends for Gospel” di FiDapa (quest’ultimo nella chiesa di S. Antonio a Rivottoli) saranno i protagonisti del 19 dicembre. Attesissimo anche lo spettacolo delle Fontane Danzanti, alle 18 del 23 dicembre. Nel giorno della vigilia di Natale momento religioso con la benedizione del presepe presso il cimitero. Gli ultimi appuntamenti vedranno il 2 gennaio l’esibizione dei Sonora Junior Sax alla Chiesa SS. Annunziata a S. Biagio e nelle giornate del 5 e 6 il contributo dell’ormai marchio di fabbrica Canalarte con “La Befana vien di notte” a Doganavecchia. Un modo per tornare alla normalità e far rivivere lo spirito natalizio dopo la chiusura obbligata e doverosa dello scorso anno, per ridare gioia e sorrisi ai nostri bambini e a chiunque vorrà far visita, fanno sapere dall’amministrazione comunale. Il tutto con il massimo rispetto delle normative anti-Covid. Ogni appuntamento, infatti, è stato studiato e organizzato tenendo scrupolosamente conto delle regole e delle indicazioni vigenti. Spazio anche alla solidarietà: infatti, l’8, l’11 e il 12 dicembre sarà presente il banchetto della fondazione Telethon.

