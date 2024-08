Serie A, Napoli-Parma: Conte ospita Pecchia

I ducali fanno visita ai partenopei allo Stadio Diego Armando Maradona la sera di sabato 31 agosto, match valido per la 3^ giornata del massimo campionato italiano

Venerdì 30 agosto termina il calciomercato estivo. In contemporanea, inizia anche la 3^ giornata di Serie A. Tra le varie partite, va in scena anche una classica del calcio italiano: il Napoli ospita il Parma allo Stadio Diego Armando Maradona la sera di sabato 31 agosto 2024 a partire dalle ore 20.45.

Le due squadre cominciano la stagione con obiettivi molto diversi, visto che i partenopei hanno vinto lo scudetto solo due anni fa e i ducali sono una neopromossa. Entrambe però sono guidate da due ex Juventus, Conte sulla panchina del Napoli e Pecchia su quella del Parma.

Serie A, Napoli-Parma: come arrivano le due squadre

Il Napoli non ha cominciato bene, anzi. La squadra di Conte ha infatti subito perso malamente all’esordio a Verona contro l’Hellas con un netto 3-0. Il mercato ancora incompleto non sta di certo aiutando i partenopei, che attendono ancora le ultime pedine per schierare la vera formazione titolare. La settimana dopo però il tecnico ha dato una bella svegliata ai suoi, che infatti si sono rifatti alla grande: netto 3-0 rifilato al Bologna davanti ai propri tifosi. Dopo il 10^ posto dello scorso anno e la mancata qualificazione in Europa, l’obiettivo è quantomeno quello di riqualificarsi subito per le coppe europee.

Discorso molto diverso per il Parma, che ha vinto meritatamente il campionato di Serie B lo scorso anno ed arriva quindi con obiettivi molto più umili: i ducali puntano alla salvezza. La squadra di Pecchia è però partita assolutamente con il piede giusto: nelle due partite casalinghe, i gialloblu hanno prima ottenuto un buon pareggio per 1-1 contro la Fiorentina e poi addirittura battuto con merito il Milan per 2-1. Dopo i primi 180 minuti di gioco quindi, il Parma conta già 4 punti in classifica contro squadre sulla carta molto superiori.

Serie A, Napoli-Parma: precedenti e statistiche

Napoli e Parma si sono incontrate in totale nella loro storia fra tutte le competizioni 48 volte: 22 successi azzurri, 10 pareggi e 16 vittorie gialloblu. Considerando però solo le gare giocate a Napoli, il bilancio è molto meno equilibrato: 13 trionfi a 5 per gli ospiti, con 6 pareggi.

L’ultima volta che le due squadre si sono affrontate era la stagione 2020/21 e in entrambe le occasioni hanno avuto la meglio i partenopei: all’andata a Parma nel settembre del 2020 è finita 0-2, mentre invece al ritorno a Napoli nel gennaio del 2021 è terminata sempre 2-0. L’ultimo successo del Parma risale quindi alla stagione 2019/20, quando i ducali vinsero entrambi i match con lo stesso risultato: 1-2 a Napoli nel dicembre del 2019 e poi 2-1 davanti ai propri tifosi nel luglio del 2020.