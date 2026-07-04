Schiava si illumina con la Notte delle Lanterne di San Michele: appuntamento il 19 luglio

Una serata all’insegna della tradizione, della condivisione e della speranza. Il Comitato Festa San Michele invita tutta la cittadinanza a partecipare alla “Notte delle Lanterne di San Michele”, in programma domenica 19 luglio, con inizio alle ore 20:30, presso via Cristoforo Colombo, località Schiava (vicolo Frid).

L’iniziativa promette di regalare un’atmosfera suggestiva, con il lancio delle lanterne luminose che illumineranno il cielo, simbolo dei sogni e dei desideri affidati al vento.

Lo slogan scelto per l’evento racchiude perfettamente il significato della serata:

“La notte dei sogni e delle speranze riposte in una piccola fiamma. Affidiamo i desideri al vento e lasciamo che volino in alto, brillando come stelle.”

Al termine del momento celebrativo, il Comitato Festa San Michele offrirà a tutti i partecipanti spighe e anguria, in un clima di festa e convivialità.

Per consentire a tutti di partecipare al suggestivo lancio, i volontari del comitato l’11 e il 12 luglio passeranno per le vie del paese per distribuire e prenotare le lanterne. Sarà inoltre possibile prenotarle contattando il numero 388 658 3729.

L’invito degli organizzatori è rivolto a tutta la comunità:

“Vi aspettiamo numerosi per vivere insieme una serata speciale, ricca di emozioni, luce e speranza.”