Cimitile Summer Fest 2026, al via un’estate di cultura, musica e spettacoli nella magia delle Basiliche Paleocristiane

CIMITILE – Storia, cultura, musica e momenti di condivisione: prende il via il Cimitile Summer Fest 2026, il cartellone di eventi estivi promosso dal Comune di Cimitile che accompagnerà cittadini e visitatori in una serie di appuntamenti nella suggestiva cornice del Complesso delle Basiliche Paleocristiane e negli altri luoghi simbolo del territorio.

Quando il sole tramonta, Cimitile si prepara a mostrare ancora una volta il fascino della sua storia millenaria, trasformando i suoi spazi più rappresentativi in luoghi di incontro, emozioni e spettacolo.

Il programma si aprirà il 5 luglio alle ore 20.30 con una serata dedicata alla Passione Astronomica, tra osservazione del cielo al telescopio, ammassi stellari, nebulose e galassie, accompagnata anche da una mostra fotografica e di pittura.

Spazio poi alla tradizione gastronomica con la Sagra degli Gnocchi Cimitilesi, in programma il 10, 11 e 12 luglio, tre serate dedicate ai sapori, alla convivialità e alle tradizioni locali, a cura della Pro Loco di Cimitile e dell’Arciconfraternita.

Il 14 e 15 luglio sarà la volta di “Teatro sotto le stelle”, un viaggio nella magia del teatro e della narrazione in uno scenario unico.

La musica sarà protagonista con diversi appuntamenti: il 22 luglio con i Neither Dogs in concerto, il 23 luglio con Marco Zurzolo in concerto, tra jazz d’autore e sonorità partenopee, e il 24 luglio con “Il nostro canto libero”, serata dedicata ai grandi capolavori di Lucio Battisti e Mogol.

Un calendario pensato per valorizzare il territorio e offrire occasioni di incontro aperte a tutti.

«Vi aspettiamo per vivere insieme un’estate di cultura, bellezza ed emozioni» è l’invito dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Filomena Balletta, insieme all’assessore alla Cultura Anna Mercogliano.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.