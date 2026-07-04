Roccarainola si rinnova: nuova asfaltatura, segnaletica e interventi per una viabilità più sicura

ROCCARAINOLA – Proseguono gli interventi di riqualificazione sul territorio comunale di Roccarainola, con lavori dedicati al miglioramento della sicurezza stradale, della mobilità e del decoro urbano.

A darne notizia è il sindaco Peppe Russo, che ha evidenziato l’importanza delle opere in corso: interventi che riguardano la nuova asfaltatura, il rifacimento della segnaletica stradale e l’eliminazione delle barriere architettoniche.

«La manutenzione stradale con nuova asfaltatura e segnaletica è fondamentale per la sicurezza di pedoni e veicoli. A Roccarainola sono in corso diversi interventi di riqualificazione per eliminare le barriere architettoniche e rifare la pavimentazione», il messaggio condiviso dal primo cittadino.

Strade più ordinate, attraversamenti più sicuri e spazi pubblici maggiormente accessibili rappresentano un passo importante per migliorare la qualità della vita dei cittadini e rendere il paese sempre più accogliente.

Gli interventi avviati confermano l’attenzione verso la cura del territorio e verso una mobilità più sicura per tutti.

Un lavoro fatto di programmazione e interventi concreti, con l’obiettivo di consegnare alla comunità una Roccarainola più bella, funzionale e vicina alle esigenze dei cittadini.