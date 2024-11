Scandone Avellino, vittoria di carattere contro Bari: il Del Mauro si conferma roccaforte

Nell’ultima giornata del girone d’andata del campionato di Serie B Interregionale, la Scandone Avellino conquista un successo fondamentale contro l’Adria Bari, imponendosi al Del Mauro con il punteggio di 63-54. Una vittoria che rafforza la posizione in classifica del roster allenato da coach Sanfilippo, ora a quota 18 punti, con un vantaggio importante sui pugliesi, fermi a 14.

Nonostante le numerose difficoltà, tra infortuni e rotazioni ridotte, i biancoverdi hanno mostrato carattere e determinazione. Dopo l’assenza di Juskas, anche Paglia (distorsione alla caviglia) e Zanini (problema alla spalla) sono stati costretti a lasciare il campo durante il match, aumentando le preoccupazioni per coach Sanfilippo.

Protagonisti indiscussi della gara sono stati Pichi (15 punti), Trapani (10 punti) e Soliani (11 punti), che hanno saputo reggere la pressione nei momenti decisivi.

La gara si è sviluppata su ritmi intensi ma con molti errori da entrambe le parti, soprattutto nella fase centrale. Dopo un primo quarto equilibrato, concluso sul 17-15, Avellino ha preso il controllo grazie a una difesa solida e alle triple decisive di Paglia e Iannicelli. Il secondo quarto si è chiuso con un parziale di 34-27 per i padroni di casa, nonostante l’uscita forzata di Paglia per infortunio.

Nel terzo quarto, con un massimo vantaggio di +9, Avellino ha trovato buone soluzioni offensive da Stefanini e Zanini, mantenendo la leadership nella gara. Nell’ultimo periodo, nonostante i tentativi di rimonta guidati da Rodriguez e Zacchigna per Bari, la Scandone ha chiuso i conti con una tripla di Trapani e i punti decisivi di Pichi.

A fine partita, coach Sanfilippo ha elogiato i suoi giocatori per lo spirito dimostrato nonostante le difficoltà:

“Abbiamo giocato con le risorse che avevamo. Dopo tre gare dispendiose, non eravamo al meglio fisicamente, ma i ragazzi hanno fatto uno sforzo straordinario. Un grande ringraziamento allo staff medico per aver permesso a tutti di dare il proprio contributo. Ora dobbiamo concentrarci sul recupero fisico per iniziare il girone di ritorno nel migliore dei modi.”