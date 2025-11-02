SCANDONE AVELLINO, AL DEL MAURO ARRIVA CAIAZZO DELL’EX LINTON JOHNSON

Dopo la brillante vittoria in trasferta a Sennori, la Scandone Avellino torna sul parquet amico del Del Mauro per la sesta giornata del campionato di Serie B Interregionale – Girone E, dove affronterà la Step Back Caiazzo.

La formazione casertana, allenata da coach Onorio Petrazzuoli, rappresenta una delle realtà più in crescita della pallacanestro campana. Nata come associazione sportiva dilettantistica, ha scalato i campionati regionali fino a raggiungere la ribalta interregionale.

Caiazzo arriva alla sfida con 4 punti in classifica frutto di due vittorie (contro Basket Aquilano e Viterbo) e due sconfitte (contro Tiber Roma e Marigliano). Un bilancio che conferma la solidità di una squadra giovane ma ambiziosa.

Tra i giocatori da tenere d’occhio spicca il play-guardia Marco Mastroianni, regista offensivo e leader carismatico capace di creare gioco e ritmo per i compagni. Al suo fianco, Alessio Campanile, combo guard dalle buone doti realizzative, e l’ala forte Marco Caiola, che garantisce presenza fisica e punti nel pitturato.

Il grande ex della sfida sarà Linton Johnson III, storico pivot biancoverde, atleta di enorme esperienza e carisma, capace ancora oggi di incidere sotto canestro grazie alla sua forza e al suo talento.

Completano il roster casertano Claudio Aldi, difensore di valore, Francesco Russo, giovane in crescita, e Alessandro Puoti, playmaker dotato di ottime qualità offensive.

Per la Scandone Avellino di coach Carone, sarà fondamentale controllare il ritmo della partita, limitando le penetrazioni di Mastroianni e le giocate interne di Johnson. Servirà inoltre solidità nel pitturato e concentrazione per tutti i 40 minuti, evitando cali di tensione che possano dare fiducia agli ospiti.

Il match rappresenta un banco di prova importante: dopo la vittoria esterna, i biancoverdi cercano conferme e continuità davanti al pubblico di casa, puntando a consolidare la propria posizione in classifica e la propria identità di squadra.

Palla a due domenica 2 novembre, ore 18:00, al PalaDelMauro di Avellino.