2 Novembre. Nel segno della memoria e del ricordo

2 Novembre: il giorno in cui il silenzio parla tra ceri, fiori e memorie che non muoiono mai

Di Francesco Piccolo

Il 2 novembre è la festa della Commemorazione dei Defunti, dedicata al ricordo di tutti i cari che ci hanno preceduto, un giorno di memoria e di preghiera. È il giorno in cui il silenzio si fa voce, il tempo si ferma e la fede si intreccia con la cultura e la tradizione. In questo arco che unisce Ognissanti e il Giorno dei Morti, si incontrano gesti, riti e simboli antichi che attraversano i secoli, legando i vivi ai defunti in un dialogo di amore e di speranza.

In Italia, il 2 novembre è un giorno di grande partecipazione popolare. I cimiteri si riempiono di persone che portano fiori, soprattutto crisantemi, e accendono candele davanti alle tombe dei propri cari. Le chiese celebrano messe in suffragio, e in molte famiglie si lascia un posto a tavola per chi non c’è più, un gesto che accoglie simbolicamente le anime e rinnova l’unione spirituale tra il mondo terreno e quello eterno. In diverse regioni, soprattutto nel Nord Est, si prepara la tradizionale “minestra dei morti”, una pietanza di fagioli e cotiche che rappresenta la continuità della vita e della memoria.

Nel mondo la commemorazione assume sfumature diverse ma mantiene lo stesso cuore di devozione. In Messico, il Día de los Muertos è una celebrazione colorata che mescola la spiritualità cattolica con le antiche credenze precolombiane. Le famiglie allestiscono altari nelle case e nei cimiteri, adornandoli con fiori d’arancio, fotografie, dolci e oggetti appartenuti ai defunti. È una festa di luce e di gioia, dove si balla, si canta e si celebra la vita attraverso il ricordo. In Portogallo, in Francia e in Spagna le tradizioni sono più sobrie ma non meno sentite: si visitano i cimiteri, si accendono lumini e si preparano dolci per i bambini come segno di continuità e speranza. In Polonia i cimiteri si trasformano in mari di candele che illuminano la notte, in un’atmosfera di raccoglimento che abbraccia intere città.

In Campania, la giornata del 2 novembre ha un sapore particolare. Dopo la messa e la visita ai cimiteri, la tavola si riempie di pietanze semplici e dense di significato. È diffusa l’usanza di pranzare con pasta e fagioli, piatto povero ma ricco di valore simbolico, seguita dal baccalà fritto o in umido, cibo di penitenza e di tradizione. Si dice che questa abitudine nasca dal desiderio di condividere un pasto sobrio e caldo, adatto a un giorno di memoria e raccoglimento. A San Valentino Torio e in altri paesi del Salernitano, la pasta e fagioli con il baccalà è il menù tipico del 2 novembre, accompagnato dalle caldarroste e da un bicchiere di vino nuovo, segno del ciclo che si rinnova.

I legumi, in particolare fave e fagioli, sono da sempre legati al culto dei morti. Nella Roma antica, le fave erano considerate cibo sacro alle anime, simbolo di rinascita e di comunicazione tra i due mondi. Ancora oggi, in molte regioni italiane, si preparano dolci e zuppe di legumi in questo giorno per onorare le anime e mantenerne viva la memoria.

Non mancano i dolci che, nelle vetrine delle pasticcerie, addolciscono il ricordo e profumano l’aria di festa. A Napoli spiccano i torroni dei morti, lunghe barrette di cioccolato farcite con creme e frutta secca, preparate per addolcire il ricordo e lenire la malinconia. In Sicilia si gustano le ossa dei morti, biscotti croccanti alle mandorle, e la frutta martorana, colorata e brillante come un’offerta per le anime. In Romagna si prepara la piada dei morti, mentre in altre regioni si condividono dolci di pasta di mandorle e miele, piccoli gesti d’affetto che diventano memoria viva.

Il 2 novembre, dunque, non è solo un giorno di lutto ma anche un momento di incontro. In molte case italiane, accanto al piatto fumante di pasta e fagioli, c’è una sedia vuota che non pesa ma consola. È il posto di chi non è più qui, ma che resta nel cuore e nella preghiera.

Immagina una mattina in un borgo della Campania. Le famiglie si svegliano presto, caricano in macchina un mazzo di crisantemi gialli e si dirigono al cimitero. Il parroco celebra la messa tra i viali, il profumo dell’incenso si mescola a quello dei fiori, e nell’aria si diffonde un silenzio carico di presenza. Tornando a casa, la pentola sul fuoco borbotta piano: i fagioli che cuociono lentamente, il baccalà pronto per essere fritto, l’olio che sfrigola e profuma la cucina. Si apparecchia la tavola, si lascia un posto in più, e per un istante sembra che tutti siano ancora lì.

Nel pomeriggio arrivano i dolci, le ossa dei morti e i torroni, e i bambini ascoltano i racconti dei nonni su chi li ha preceduti. La sera, la casa si riempie di luci soffuse, di fotografie e di silenzio. È un silenzio che non pesa, ma parla, come il battito lento di un cuore che non dimentica.

Il 2 novembre è il giorno in cui la memoria si fa preghiera, la fede si fa gesto, il cibo si fa linguaggio dell’anima. È la festa dei vivi che ricordano i morti, ma anche dei morti che continuano a vivere nei ricordi di chi li ama.

“Non ci sono addii per noi. Ovunque tu sia, sarai sempre nel mio cuore” (Mahatma Gandhi) dimmi se va bene