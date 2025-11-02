Esposito M.I.D. Bloccate erogazioni Forniture Ausili Sanitari all’ASL NAPOLI 3 SUD DISTRETTO 52 PALMA CAMPANIA: “Diritti Negati”.

Giunte al M.I.D., Coordinato da Giovanni Esposito in Campania, diverse segnalazioni da parte di utenti con disabilità del napoletano riguardo delle pratiche per erogazioni forniture ausili sanitari bloccate all’A.S.L. Napoli 3 Sud Distretto 52 Palma Campania presso gli uffici di riabilitazione.

Nessuna spiegazione o valida motivazione palesemente è stata rilasciata a quedste persone davanti a questo diniego del sacrosanto diritto all’assistenza sanitaria e riabilitativa protesica.

Nessun rappresentante o esponente delle istituzioni a qualunque rilievo è fino ad ora intervenuto sulla vergognosa vicenda che sta accadendo e penalizzando questi utenti.

La domanda a questo punto sorge spontanea: Quanto possono costare per una A.S.L. delle stampelle, una carrozzina ad auto spinta sulle ruote posteriori o una calza elastica da far restare bloccate per molto tempo e a giacere nei cassetti delle pratiche autorizzative che in nessun modo ancora non risultano essere autorizzate?

Auspichiamo sin da ora in una tempestiva risoluzione rispetto all’annosa vicenda che sta creando diverse criticità soprattutto alla mobilità delle persone con disabilità. (Comunicato stampa)