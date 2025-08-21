Enel apre nuove assunzioni per diplomati in tutta Italia: ecco come candidarsi

Enel, uno dei principali operatori globali nel settore energetico, ha annunciato l’avvio di nuove assunzioni per diplomati in tutta Italia. L’azienda punta a rafforzare la propria rete elettrica e a supportare i progetti di transizione energetica previsti nei prossimi anni.

Requisiti richiesti

I candidati devono possedere competenze in ambito elettrico, elettronico o meccanico, oltre a conoscenze digitali e una spiccata attenzione alla sicurezza sul lavoro. Fondamentali anche capacità comunicative, organizzative e relazionali, problem solving, orientamento al cliente e gestione delle priorità.

Il titolo di studio richiesto è un diploma quinquennale, preferibilmente negli indirizzi: elettrico, elettronico, meccanico, meccatronico, termotecnico o affini in ambito energetico. È inoltre necessaria la patente di guida di categoria B.

Opportunità e prospettive

Entro il 2027, Enel prevede di investire oltre 43 miliardi di euro nello sviluppo della rete elettrica e nella produzione da fonti rinnovabili. In Italia, questo piano si tradurrà in fino a 2.000 nuove assunzioni, soprattutto per profili tecnici e infrastrutturali.

Oltre ai diplomati per ruoli operativi nella rete elettrica, l’azienda ricerca anche:

• Ingegneri ambientali e dell’energia

• Esperti in sicurezza, auditing e compliance

• Analisti dati, project manager e personale logistico

• Impiegati amministrativi e legali

• Neodiplomati e neolaureati per tirocini e apprendistati

Percorsi formativi per giovani

Enel offre programmi di tirocinio e apprendistato con concrete possibilità di inserimento successivo, permettendo ai giovani di acquisire esperienza pratica in un contesto internazionale.

Perché lavorare in Enel

L’azienda, con oltre 60.000 dipendenti in tutto il mondo e attività in circa 29 paesi, offre percorsi di carriera strutturati, formazione continua e un ambiente di lavoro dinamico e innovativo, contribuendo alla transizione energetica globale.

Come candidarsi

Tutte le opportunità sono consultabili sul portale ufficiale di Enel, dove è possibile inviare candidature spontanee o candidature a stage per studenti e neolaureati.