SANT’Oggi. Sabato 18 ottobre la chiesa festeggia san Luca evangelista e san Pietro d’Alcantara

18 ottobre: san Pietro d’Alcantara (al secolo Juan Garavita), nacque ad Alcántara (Spagna) nel 1499. I suoi genitori, Alonso Garavito e Maria Villela, si distinguevano per la loro pietà e per le qualità personali. Il padre, era governatore del paese, morì quando Juan aveva 8 anni. Sua madre si risposò con Alfonso Barrantes. Juan fece i suoi primi studi ad Alcántara e più tardi fu mandato dal suo patrigno a Salamanca. All’età di 16 anni, quando frequentava l’Università di Salamanca, decise di farsi francescano. Entrò tra i francescani del convento, di Stretta Osservanza, di Majarretes nel 1515. In questa comunità era sorto un desiderio di vivere più rigorosamente l’osservanza della Regola di san Francesco d’Assisi e un ardente spirito di penitenza, aspetti che attrassero subito Juan. Nel ricevere l’abito, prese il nome di fra Pietro. Nel periodo del noviziato gli furono affidati vari incarichi, come quello di sacrestano e di portiere. Fin dal primo momento, fra Pietro si propose austerità e penitenza: guardava sempre in basso, trascorreva la maggior parte del tempo in preghiera, dormiva per terra, tutto questo lo faceva per amore verso Dio. A 22 anni fu mandato a fondare una nuova comunità di Stretta Osservanza a Badajoz. Fu poi ordinato sacerdote nel 1524 e l’anno seguente venne eletto Padre guardiano del convento di Santa Maria degli Angeli a Robredillo. Divenne un apprezzato predicatore: le sue omelie, ispirate ai libri profetici ed ai libri sapienziali della Bibbia, erano indirizzate alle fasce più umili della popolazione. C’erano molti che solo vedendolo salire al pulpito comprendevano che dovevano cambiare vita e si pentivano dei loro peccati. Viaggiò molto in Estremadura e in Portogallo, svolgendo un grande lavoro come fondatore di vari conventi, come superiore, come predicatore e come direttore spirituale. Egli sentì insistentemente la chiamata del Signore a una vita più austera di preghiera, povertà e penitenza. Nel 1554 Pietro propose ai suoi superiori il progetto di istituire una comunità con una regola più rigorosa. All’inizio trovò opposizione, ma più avanti gli fu concesso il permesso di ritirarsi con un confratello, san Giovanni d’Avila, a fare vita eremitica. A loro si unirono altri frati con le stesse inquietudini e si fondò il convento a Pedroso de Acim (Portogallo), in una piccola casa a loro ceduta. Le celle erano molto piccole, i giacigli erano delle assi per terra, andavano sempre scalzi, si sottomettevano a digiuni rigorosi e dedicavano lunghe ore alla preghiera. Nel 1560, passando per Ávila, visitò il convento dell’Incarnazione. Lì incontrò per la prima volta santa Teresa di Gesù, che in quel momento passava un periodo di oscurità e di scrupoli. Sorse tra loro una santa amicizia. Qualche tempo dopo, offrirono a Pietro una chiesetta nel paese di Arenas. Egli visitò il luogo e gli parve perfetto per una nuova fondazione. Subito preparò tutto quanto era necessario per la fondazione, costruendo piccole celle ed eremi per i frati. Fin dal 1562 Pietro rimase ad Arenas. L’esaurimento fisico e la malattia minavano il suo corpo, ma il santo rifiutava qualunque mitigazione nelle penitenze. Verso la metà di ottobre, quando era in viaggio, la malattia peggiorò. Il santo chiese di essere portato ad Arenas per morire tra i suoi fratelli. Morì il 18 ottobre 1562; patrono del Brasile.