SANT’Oggi. Martedì 30 settembre la chiesa celebra san Girolamo, san Francesco Borgia, santa Rachele, santa Sofia e sant’Amato di Nusc

730 settembre: sant’Amato di Nusco (al secolo Amato di Landone), nacque a Nusco (Avellino) intorno al 1003, da una nobile famiglia longobarda di Nusco, Gli anni della sua infanzia passarono in seno alla famiglia, dove i genitori gli insegnarono la via del bene, iniziandolo alla conoscenza di Dio e alla pratica delle virtù cristiane. All’età di 7 anni, secondo l’uso del tempo, il piccolo Amato, fu affidato alle cure di un sacerdote, per gli studi. Nell’età giovanile decise di intraprendere lo stato sacerdotale. I genitori acconsentirono a malincuore, essendo figlio unico, lo condussero a Salerno per presentarlo all’arcivescovo Giovanni III. L’arcivescovo volle ordinarlo sacerdote in giovanissima età, pur non avendo ancora raggiunto l’età canonica; ritornò a Nusco e pur vivendo in un ambiente nobile egli rivolse tutto il suo pensiero ai poveri e agli oppressi. Si distinse per la fama della sua dottrina e della sua santità, tanto che ben presto si divulgò nelle campagne e nei borghi circostanti. Nel 1048 l’arcivescovo di Salerno Alfano I eresse la diocesi di Nusco e consacrò sant’Amato suo primo vescovo. Guidò la comunità di credenti, prodigandosi in una continua opera di carità e divulgazione della fede cristiana. Durante il suo ministero riunì fra le mura del castello di Nusco gli abitanti delle contrade ad esso adiacenti, ma non dimenticava le necessità degli abitanti delle altre terre della diocesi, anche quelli erano suoi figli ed anche essi avevano un’anima, che non doveva né poteva essere trascurata; restaurò molte chiese preesistenti e ne edificò diverse nuove, tra cui la chiesa cattedrale che venne da lui dedicata al Protomartire San Stefano di cui era devoto, grazie al suo zelo. Instancabile nella sua attività, il santo vescovo appariva sempre e dappertutto amoroso e buon pastore delle anime, mostrandosi pronto nel soccorrere, benigno nel compatire, amorevole con tutti, per guadagnare a Cristo i suoi figlioli. Visitava spesso le chiese da lui costruite e le altre, disseminate in lungo e in largo per la diocesi.vi portava l’ardore e l’entusiasmo, con l’esempio e con la parola, con i sacrifici e le preghiere, infondeva in ciascuno che incontrava amore, adoperandosi perché risplendesse la giustizia, la santità e la pace. Nella seconda metà dell’anno 1093, si ammalò gravemente e una mattina di settembre, fece venire presso di sé un notaio. Morti i genitori, Amato era diventato padrone di tutte le loro sostanze e, sentendosi prossimo alla morte, volle spogliarsene, per donarle alla sua Chiesa. Prima di spirare volle celebrare la Santa Messa, benedisse per l’ultima volta, tutti insieme, i suoi figli. Con voce commossa e con accento paterno, esortò tutti alla carità, alla giustizia, alla santità. Dopo la celebrazione fu accompagnato a casa, come in trionfo, e dopo pochi giorni, fra i singhiozzi e gemiti degli astanti, trapassò. Morì il 30 settembre 1093.