Irpinia, le previsioni meteo di oggi, martedì 30 settembre 2025

L’Irpinia vive una giornata dal volto variabile. Dopo un avvio soleggiato, nelle ore centrali si stanno sviluppando nubi a carattere cumuliforme che, soprattutto nel pomeriggio, potranno dar luogo a locali rovesci, più probabili in Alta Irpinia.
In serata, il quadro meteorologico tenderà a migliorare con il ritorno di ampie schiarite.
Nelle prime ore del giorno si sono registrate riduzioni della visibilità nelle zone interne, con foschie e banchi di nebbia mattutini.
Temperature: minime in lieve calo nelle aree vallive; massime stabili rispetto ai giorni precedenti.
Venti: deboli dai quadranti sud-occidentali.
Una giornata che segna il passaggio definitivo verso l’autunno, tra residui di stabilità e i primi segnali di instabilità diffusa.