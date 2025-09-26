ALMANACCO DEL GIORNO. Venerdí, 26 Settembre 2025

SS. COSIMO E DAMIANO
—————————-
Settimana n. 39
Giorni dall’inizio dell’anno: 269/96
A Roma il sole sorge alle 06:03 e tramonta alle 17:59 (ora solare)
A Milano il sole sorge alle 06:16 e tramonta alle 18:12 (ora solare)
Luna: 10.42 (lev.) 19.50 (tram.)
Apogeo lunare alle ore 11 – distanza: km. 405.565.
Proverbio del giorno:
Per San Cosimo e Damiano, ogni male fia lontano.
Aforisma del giorno:
Sii forte negli assalti delle tentazioni del demonio e rifugiati sotto la protezione del tuo Angelo Custode, che è sempre pronto ad aiutarti ed a guidarti. (G. Nardi)