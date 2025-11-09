SANT’OGGI. 9 novembre – Festa della Dedicazione della Basilica Lateranense, madre di tutte le chiese del mondo

Il 9 novembre la Chiesa cattolica celebra una delle sue ricorrenze più significative: la Dedicazione della Basilica di San Giovanni in Laterano, considerata la madre e capo di tutte le chiese dell’Urbe e dell’Orbe.

Non si tratta di una festa locale, ma di una solennità liturgica universale, che unisce idealmente i fedeli di tutto il mondo attorno alla cattedrale del Papa, vescovo di Roma.

La basilica lateranense, edificata da Costantino nel IV secolo e dedicata inizialmente al Santissimo Salvatore, divenne in seguito anche dedicata ai Santi Giovanni Battista e Giovanni Evangelista. È la più antica basilica cristiana d’Occidente e, nel corso dei secoli, ha rappresentato il cuore della vita religiosa, liturgica e amministrativa della Chiesa.

La dedicazione della basilica ricorda non solo un edificio, ma la comunità dei credenti, simbolo del popolo di Dio che vive e cresce nella fede. Come ha ricordato Papa Francesco in diverse occasioni, “ogni chiesa è segno visibile della Chiesa viva, formata da uomini e donne che si lasciano guidare dallo Spirito e diventano pietre vive del tempio di Dio”.

Oltre alla Dedicazione del Laterano, il 9 novembre il calendario liturgico ricorda anche altre figure di fede:

Sant’Orsino di Bourges , vescovo e difensore dei poveri;

San Benigno di Armagh , discepolo di San Patrizio e promotore del cristianesimo in Irlanda;

Beata Elisabetta della Trinità, carmelitana francese, mistica e autrice di preghiere sulla presenza di Dio nell’anima.

Una giornata, dunque, che invita alla riflessione sulla Chiesa come casa spirituale, fondata non solo su pietre e mura, ma sulla fede, la comunione e la testimonianza viva di chi ogni giorno si impegna a costruire fraternità, pace e speranza.