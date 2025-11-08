Meteo Irpinia – Le previsioni per domenica 9 novembre

La giornata di domani, domenica 9 novembre 2025, sarà segnata da un progressivo peggioramento delle condizioni meteo sul territorio irpino. Già dalle prime ore del mattino il cielo si presenterà molto nuvoloso, con coperture compatte e diffuse.

Nel corso della giornata sono attese precipitazioni intermittenti, distribuite in modo irregolare. In alcuni casi, soprattutto tra il pomeriggio e la serata, i fenomeni potranno assumere la forma di brevi rovesci, senza evolvere però in temporali strutturati.

Attenzione nelle fasce orarie più fredde (al primo mattino e in nottata): non si escludono banchi di nebbia e riduzioni della visibilità, in particolare nelle vallate interne e nelle quote collinari.

Temperature

Le temperature massime saranno in calo, con valori diurni più contenuti rispetto agli ultimi due giorni. Le minime resteranno pressoché stabili.

Venti

I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti nord–orientali, con possibili rinforzi sui crinali e nelle zone esposte.

Il quadro meteorologico di domani sarà dunque variabile e instabile, con fasi asciutte alternate a possibili rovesci, e potrebbe rappresentare un anticipo di un nuovo passaggio perturbato atteso nei giorni successivi.