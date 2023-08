Sant’Angelo dei Lombardi (AV). Incidente mortale, coppia di coniugi perde la vita.

Ancora sangue sulle strade irpine, venerdì 11 agosto 2023 intorno alle 23, si è verificato un incidente mortale in contrada Sant’Antuono, nel territorio di Sant’Angelo dei Lombardi. A perdere la vita: Vittorio Biancaniello e sua moglie Lucia Marino nel tragico impatto. La coppia di Nusco stava attraversando la strada per raggiungere la Festa della Trebbiatura, quando è stata travolta da una vettura in transito. Alla guida delle vettura che ha travolto la coppia di Nusco, una Fiat Panda, un dipendente di un’azienda dell’area industriale di Morra De Sanctis, a circa tre chilometri dal luogo dell’incidente. Per il giorno dei funerali sarà lutto cittadino.