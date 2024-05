Terremoto di magnitudo 3.7 ai Campi Flegrei: scossa avvertita anche a Napoli e comuni limitrofi

Alle 13:25 di oggi, venerdì 10 maggio 2024, una lunga scossa di terremoto, stimata attualmente di magnitudo 3.7, è stata registrata dai sismografi dell’Osservatorio Vesuviano dell’Ingv. L’epicentro si trova a Monte di Procida, con una profondità stimata di 1.4 chilometri. La scossa è stata avvertita distintamente dalla popolazione per diversi secondi, anche nelle città di Napoli e in altri comuni dell’area flegrea come Quarto, Bacoli e Monte di Procida. Subito dopo, alle 13:29, è stata registrata un’altra scossa di magnitudo 1.7.

Si tratta di un evento sismico significativo che ha generato preoccupazione tra la popolazione locale. Gli esperti stanno monitorando attentamente la situazione, in quanto si stanno verificando anche altri terremoti di magnitudo inferiore nella stessa area.