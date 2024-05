Fratelli d’Italia apre la sede provinciale ad Avellino: Un nuovo punto di riferimento per la politica locale

Oggi, alle 18:30, Avellino accoglierà un evento di grande importanza per la politica locale: l’inaugurazione della sede del coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia. Situata in Corso Vittorio Emanuele II, all’angolo con via F. Iannaccone 2, la sede diventerà un punto di riferimento per i sostenitori e i membri del partito nella provincia.

All’inaugurazione interverranno diverse personalità di spicco di Fratelli d’Italia:

La dott.ssa Ines Fruncillo, Presidente di FDI Avellino e candidata alle Elezioni Europee, che porterà la sua visione e il suo impegno per la crescita e lo sviluppo della provincia.

Il dott. Modestino Maria Iandoli, candidato Sindaco al Comune di Avellino, che presenterà le sue proposte e progetti per il futuro della città.

L’on. Alberico Gambino, candidato alle Elezioni Europee, che porterà il suo contributo e le sue idee per l’Unione Europea.

L’on. Gianfranco Rotondi, Deputato, figura di grande esperienza politica che offrirà il suo sostegno e la sua prospettiva sull’attualità nazionale.

Il sen. Domenico Matera, Presidente di FDI Benevento, che condividerà le sue esperienze e la sua visione per il futuro del partito nella regione.

L’on. Edmondo Cirelli, Vice Ministro degli Affari Esteri, che porterà una prospettiva internazionale e discuterà l’importanza dei rapporti diplomatici per l’Italia.

L’inaugurazione della sede del coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia rappresenta un momento di crescita e consolidamento per il partito nella provincia di Avellino. Sarà un’opportunità per i cittadini di incontrare e discutere con le personalità politiche di rilievo nazionale e regionale, nonché di conoscere da vicino le proposte e gli obiettivi di Fratelli d’Italia per il futuro della comunità avellinese.