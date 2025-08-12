Roccarainola, mobilitazione dei giovani per salvare il vivaio e fermare le fiamme. Foto

Questa mattina a Roccarainola si è assistito a una vera e propria mobilitazione di volontari, composta soprattutto da ragazzi e ragazze del posto. All’appello per salvare il vivaio comunale e contribuire allo spegnimento delle fiamme divampate ieri pomeriggio sul Monte Fellino e in un’altra zona del paese, i giovani hanno risposto con prontezza e determinazione.

L’incendio, scoppiato nel tardo pomeriggio di ieri, ha minacciato non solo la vegetazione ma anche un importante patrimonio ambientale e simbolico per la comunità. In alcuni punti, dove gli aiuti ufficiali tardavano ad arrivare, sono stati proprio i volontari a intervenire in prima linea, armati di coraggio e di amore per il proprio territorio.

Grazie al loro intervento, le fiamme sono state in gran parte circoscritte, ma per domarle definitivamente occorrerebbe adesso il supporto dei mezzi aerei. Si spera nell’arrivo di elicotteri e Canadair, che purtroppo risultano attualmente impegnati su altri fronti di emergenza e quindi non disponibili nell’immediato.

“Quando si tratta di difendere la nostra terra, non possiamo stare a guardare”, racconta uno dei ragazzi presenti. “Il vivaio è un pezzo della nostra identità, un luogo che parla di futuro. Non potevamo lasciarlo andare in fumo.”

Quella di oggi è stata una dimostrazione concreta di come la speranza e il senso di appartenenza possano tradursi in azioni decisive. I giovani di Roccarainola hanno dimostrato di essere non solo il futuro, ma anche il presente attivo e vigile della comunità.