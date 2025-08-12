Incidente mortale a Carinola: muore giovane motociclista di 23 anni

CARINOLA – Una tragedia ha colpito la comunità di Carinola nella frazione Casanova. Intorno alle 11 di questa mattina, un violento scontro tra una moto e un’auto ha causato la morte di un giovane motociclista di 23 anni, Karim Attalla.

Il ragazzo, originario di Carinola ma residente a Milano, stava percorrendo in sella alla sua Ducati la strada provinciale che collega Casanova a Falciano del Massico quando, per cause ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti, si è verificato l’impatto fatale.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i soccorsi, ma purtroppo per Karim non c’è stato nulla da fare. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per ricostruire la dinamica esatta dello scontro.

La comunità di Carinola è profondamente scossa da questa perdita prematura, e numerosi messaggi di cordoglio stanno arrivando ai familiari e agli amici del giovane.