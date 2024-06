Quinta presentazione di “Lettere dal Fronte” di Gianluca Amatucci al Mondadori Bookstore di Avellino

Il Terebinto Edizioni è lieto di annunciare la presentazione del libro “Lettere dal Fronte: Umanità in Trincea” di Gianluca Amatucci, che si terrà venerdì 14 giugno 2024, alle ore 17:30, presso il Mondadori Bookstore in Galleria Corso Vittorio Emanuele, Avellino.

Il primo libro di Amatucci continua quindi il suo percorso di presentazioni attraverso la regione. Seguendo l’incontro del 3 maggio nella Sala consiliare del Comune di Minori, il libro è stato presentato il 10 maggio al Circolo della Stampa di Avellino. Ulteriori incontri sono stati organizzati per il 24 maggio presso la sala dell’Accademia Concorsi Militari di Avellino e per il 29 maggio nell’Aula Consiliare della Provincia di Salerno, continuando così a diffondere le importanti testimonianze raccolte dall’autore

“Lettere dal Fronte” offre infatti uno sguardo intimo e toccante sulle realtà della guerra, tramite le lettere, i diari e le testimonianze di coloro che hanno vissuto direttamente i conflitti. Questa ricerca porta alla luce storie di coraggio, amore, speranza e disperazione, permettendo ai lettori di riflettere sulla complessità della condizione umana durante i periodi di guerra.

Durante l’evento, Fiorentino Vecchiarelli (Accademia dei Dogliosi) modererà la discussione, mentre Ettore Barra, editore di Il Terebinto, discuterà l’importanza di queste narrazioni nel contesto storico e culturale attuale. La prof.ssa Ilde Rampino darà voce alle lettere e agli estratti più significativi del libro, trasportando gli ascoltatori direttamente nelle trincee narrate da Amatucci. Inoltre, Paolo De Vito eseguirà una selezione di brani attinenti ai temi del libro, creando un’atmosfera riflessiva e immersiva.

“Lettere dal Fronte: Umanità in Trincea” è un’opera essenziale per chiunque sia interessato a comprendere non solo gli eventi storici, ma anche le personali e profonde esperienze umane che essi comportano.

L’evento è gratuito e aperto al pubblico. Per maggiori informazioni, è possibile seguire l’evento sulla Pagine Facebook della casa editrice e della Libreria.