AVELLINO. Il candidato della lista del Movimento Cinque Stelle Giovanni Esposito analizza anche gli aspetti positivi del risultato del suo voto

A poche ore dallo scrutinio dei seggi desidero non solo ringraziare ancora una volta gli elettori che hanno indicato la mia preferenza come candidato alla carica di consigliere comunale di Avellino per il M5S, ma analizzare anche gli aspetti positivi del risultato.

Se numericamente ho perso in numeri di consensi dietro altri punti di vista ho vinto comunque e vi spiego perché, perché in questa campagna elettorale ho guardato diritto negli occhi e nel cuore degli elettori e dei cittadini che ho visto intorno a me, con un programma costruito sulle necessità e sui bisogni dei cittadini con disabilità partendo dal basso e dai loro bisogni quotidiani raccolti in tanti anni.

Insieme al mio candidato sindaco Antonio Gengaro abbiamo non solo realizzato un programma sulla tematica disabilità sotto gli occhi di tutti condiviso poi da tutta la coalizione, la quale si è mostrata e continua a dimostrarsi coesa composta da persone perbene e che hanno a cuore le sorti della città, ma abbiamo allo stesso tempo provato ad illustrare anche un nuovo modello di città nell’Avellino che vogliamo e che sogniamo ancora mettendo a fuoco idee e progetti costruttivi da portare avanti insieme nel tempo per portare la nostra città ad essere un modello non solo campano ma anche europeo.

Ho visto in queste settimane la mia famiglia prima di tutto e i miei amici intorno a me i quali hanno sperato e sognato con me, che hanno creduto in me e nelle mie capacità senza mai lasciarmi solo, ho visto accanto a me una massima rappresentante istituzionale del Senato la dottoressa Mariolina Castellone nonché Vice Presidente che non smetterò mai di ringraziare e ammirare già solo per la sua profonda sensibilità dimostrata nei miei confronti e nei confronti della tematica da me ancora una volta rappresentata.

Chiudo ringraziando la rappresentante territoriale Rita Sciscio, il Consigliere Regionale Vincenzo Ciampi, l’onorevole Michele Gubitosa per aver fortemente sostenuto la mia candidatura con il Movimento, l’amica Cinzia Colarusso che mi ha voluto fortemente partecipe di una compagine amministrativa che si è presentata con chiarezza ai cittadini, l’amico Vitale Recce Presidente di Alta irpinia Solidale, gli amici con i quali ho affrontato la tematica disabilità in questi cinque anni con una realtà che mi onoro di rappresentare.

Invito la città ancora una volta a sostenere in sede di ballottaggio la candidatura a Sindaco di Antonio Gengaro per costruire insieme a lui il futuro della nostra Avellino.