Qualiano: dovrà scontare oltre 6 anni di reclusione. Arrestato dalla Polizia di Stato.

Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 57enne napoletano in esecuzione di un provvedimento di determinazione di pene concorrenti.

Nello specifico, gli agenti della Squadra Mobile di Napoli hanno eseguito nei confronti del predetto il provvedimento sopra citato, emesso nella giornata di venerdì dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali – secondo il quale, il prevenuto dovrà espiare la pena 6 anni, 11 mesi e 15 giorni di reclusione per reati in materia di stupefacenti e falsa attestazione o dichiarazione a Pubblico Ufficiale sulla identità personale.