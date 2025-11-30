AVELLINO. Adeguamento e aggiornamento del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), domani – lunedì 1 dicembre – conferenza stampa con il presidente Buonopane e i componenti del comitato scientifico

È in programma domani – lunedì 1 dicembre – alle ore 10.30, presso sala Grasso di Palazzo Caracciolo-sede Provincia, la conferenza stampa di presentazione dell’iter per definire le nuove linee guida per l’adeguamento e l’aggiornamento del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), elaborato dalla cabina di regia nominata dall’Ente, di cui fanno parte il consigliere provinciale Gabriele Buonanno, la dirigente Giuseppina Cerchia e il funzionario Antonio Pellegrino.

Saranno presenti il presidente della Provincia, Rizieri Buonopane, i componenti del comitato tecnico scientifico, i professori Roberto Gerundo (coordinatore), Roberto Dell’Anno e Vincenzo Belgiorno. Le linee guida rappresentano la tappa di avvio per la riorganizzazione urbanistica del territorio irpino, in base alla nuova normativa in materia. La Provincia di Avellino è prima in Italia a intraprendere tale percorso che consentirà di snellire e rendere più rapide le decisioni concernenti i singoli piani comunali attraverso un nuovo PTCP che sarà soprattutto un piano strategico.