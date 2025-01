Forino (Av): Dopo anni di ricerca individuati i maggiori Quotidiani e Periodici che circolavano in Irpinia tra la fine del 1800 ed inizi 1900

Dopo anni di ricerca un risultato importante è uscito fuori riguardo l’ emeroteca irpina della metà fine 1800 – 1900. Questo risultato giunge da Forino, dove Daniele Biondi, giornalista pubblicista della nostra testata, è riuscito a riunire, a ricomporre il quadro, se non definitivo, ma sicuramente per l’80% di Giornali e Quotidiani che in quel tempo circolavano nella nostra Provincia. Si apprende della “LA SENTINELLA IRPINA Gazzetta del Principato Ultrà” anno 1898 , come anche della “GAZZETTA DELL’ ASSOCIAZIONE IRPINIA” sempre in quell’ anno , ovvero del ” IL TORNEO” dell’ anno 1899, o ancora della “VOCE DEL POPOLO” sempre dell’ anno 1899 , di una copia della ” GAZZETTA POPOLARE” anno 1899, per passare alla “LA CRONACA ROSSA” datato 1903, al ” DON BASILIO ” anno 1913, per giungere al “CORRIERE DELL’ IRPINIA” anno 1930, o ancora “IL MATTINO” di Avellino dell’ anno 1932. Soddisfazione per Biondi il quale si dice contento di aver salvato materialmente parte dell’ emeroteca irpina di fine 800′ inizi 1900 e di conservarne una copia per ognuno di questi cimeli della storia dell’ informazione provinciale. Lo stesso Biondi non sa se eventualmente sia stato recuperato completamente questo storico patrimonio Sicuramente questa corposa parte da lui recuperata andrà ad arricchire la secolare memoria storica giornalistica irpina.