Quadrelle. Nuove misure per la sicurezza Stradale: Installati Dissuasori in Via Mugnano e Via Cardinale

Il Comune di Quadrelle ha preso seri provvedimenti per affrontare il crescente problema di sicurezza stradale lungo le vie principali del paese. Dopo numerose segnalazioni riguardanti l’eccesso di velocità, soprattutto nelle ore serali, lungo Via Mugnano e Via Cardinale, l’amministrazione ha deciso di intervenire. Questa mattina, il responsabile alla viabilità, Fortunato Conte, ha annunciato l’avvio dei lavori per l’installazione di dissuasori lungo i tratti rettilinei di entrambe le strade. L’obiettivo di questa decisione è ridurre la velocità dei veicoli e garantire maggiore sicurezza per i residenti e i pedoni. Le segnalazioni ricevute hanno evidenziato la necessità di misure concrete per assicurare la sicurezza di tutti gli utenti delle strade. Secondo Conte, questa iniziativa fa parte di un piano più ampio per migliorare la sicurezza stradale e promuovere comportamenti responsabili tra gli automobilisti. Si invita quindi la cittadinanza a rispettare le nuove disposizioni per rendere le strade di Quadrelle più sicure per tutti. Il Sindaco Rozza e il responsabile alla viabilità, Fortunato Conte, hanno dichiarato che questo è solo uno dei molti passi che il Comune di Quadrelle sta intraprendendo per garantire la sicurezza stradale e migliorare la qualità della vita dei suoi abitanti.

(Andrea Salvatore Guerriero)