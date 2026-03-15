“Quadrelle Futura”, l’inno ufficiale della lista: grazie a Salvatore Masucci. Video

Il candidato a sindaco Carmine Isola e tutti i componenti della lista Quadrelle Futura desiderano esprimere pubblicamente un sentito ringraziamento a Salvatore Masucci, autore della canzone dal titolo “Quadrelle Futura”, un brano dedicato proprio alla nostra lista e al progetto che rappresenta.

La bellezza e l’intensità di questa canzone ci hanno colpiti profondamente fin dal primo ascolto. Il testo e la melodia raccontano con passione lo spirito di partecipazione, di cambiamento e di amore per il nostro paese che anima il nostro impegno quotidiano.

Proprio per questo motivo abbiamo deciso di farla nostra: “Quadrelle Futura” diventerà ufficialmente l’inno della nostra lista, accompagnando il nostro percorso e le iniziative che porteremo avanti insieme ai cittadini.

Un gesto artistico che dimostra come la musica possa diventare strumento di condivisione, identità e partecipazione civica. A Salvatore Masucci va quindi il nostro più sincero ringraziamento per aver saputo trasformare in musica i valori e la visione di Quadrelle Futura.

Di seguito è possibile ascoltare la canzone “Quadrelle Futura”, dedicata alla nostra comunità e al futuro del paese.