Quadrelle. Concerto dei VMonster rinviato a causa del maltempo

Questa sera, il tanto atteso concerto dei VMonster, che avrebbe dovuto avere luogo a Quadrelle, è stato annullato a causa della forte pioggia che ha colpito la zona. L’evento, organizzato nell’ambito dei festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista, avrebbe dovuto essere uno dei momenti clou della serata, ma le avverse condizioni meteorologiche hanno reso impossibile lo svolgimento dello spettacolo in sicurezza.

Il Comitato Festa San Giovanni Battista, responsabile dell’organizzazione dell’evento, ha prontamente comunicato che il concerto verrà rimandato a una data e luogo ancora da definire. Tuttavia, circolano già voci secondo le quali il concerto potrebbe essere spostato in Piazza Vittoria, una location alternativa.

I fan dei VMonster, pur delusi dalla notizia, sono invitati a rimanere sintonizzati per ulteriori aggiornamenti, che verranno comunicati non appena saranno disponibili nuove informazioni. Il Comitato ha assicurato che farà tutto il possibile per garantire che il concerto possa svolgersi nel migliore dei modi, offrendo al pubblico l’opportunità di godere della performance della band in condizioni più favorevoli.

(Andrea Salvatore Guerriero)