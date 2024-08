Violento temporale allaga la Statale 7 bis: strada trasformata in un fiume e voragine ad Avella

Un violento temporale ha colpito oggi pomeriggio i paesi del Mandamento, provocando gravi disagi lungo la Statale 7 bis, che attraversa diverse località della zona. Le intense precipitazioni hanno rapidamente trasformato la strada in un fiume in piena, rendendo estremamente difficoltosa la circolazione e causando pericoli per gli automobilisti.

Ogni volta che piove intensamente, la Statale 7 bis si trasforma in un vero e proprio corso d’acqua, a causa dell’incapacità delle griglie di drenaggio di assorbire l’enorme quantità di pioggia che si riversa sulla carreggiata. Anche oggi, la strada si è rapidamente allagata, causando notevoli disagi alla circolazione e mettendo in pericolo la sicurezza degli utenti.

La situazione è diventata particolarmente critica in località Purgatorio, nel comune di Avella, dove si è aperta una voragine al confine con il percorso stradale. La voragine, di diversi metri di diametro, ha rappresentato un immediato pericolo sia per gli automobilisti che per i pedoni. Le autorità sono intervenute prontamente per mettere in sicurezza l’area, delimitandola con barriere e segnalazioni, anche se poco idonee e chiare, al fine di prevenire incidenti e ulteriori danni.

A seguito del temporale, le squadre di emergenza sono state mobilitate per gestire e monitorare la situazione sulla Statale 7 bis.

L’evento di oggi mette ancora una volta in evidenza la fragilità delle infrastrutture locali di fronte a fenomeni meteorologici sempre più estremi. Le autorità locali sono chiamate a trovare soluzioni strutturali per evitare che situazioni come quella di oggi si ripetano, mettendo a rischio la sicurezza della comunità.

Il violento temporale di questo pomeriggio ha sottolineato l’urgenza di interventi strutturali lungo la Statale 7 bis per garantire una migliore gestione delle acque piovane e prevenire disastri come quelli visti oggi. La comunità di Avella e dei paesi del Mandamento spera in una rapida risoluzione del problema, per evitare che episodi del genere continuino a mettere in pericolo la sicurezza dei cittadini e degli automobilisti.