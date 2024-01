Quadrelle. Comunicato stampa del nuovo comitato Maio

Quadrelle, 13/10/2024

A pochi giorni dal 17 gennaio, data tanto attesa per la festa del Maio, il Comitato Maio di Quadrelle, composto da Fiore Francesco Paolo, Patierno Antonio e Tedesco Salvatore, desidera fare alcune precisazioni per dissipare eventuali malintesi.

Innanzitutto, ci preme sottolineare che il nostro gruppo rappresenta una nuova identità che ha deciso di entrare in campo mosso dalla volontà di organizzare un evento così significativo.

Questa scelta è motivata dalla volontà di continuare nell’organizzazione di un evento così significativo per la comunità, mantenendo viva la tradizione e contribuendo al suo successo. Nonostante il numero limitato di membri, ci impegniamo fermamente a dedicare il massimo impegno per garantire lo svolgimento di un’ottima festa del Maio. Vogliamo assicurare a tutti i partecipanti un’esperienza indimenticabile, ricca di divertimento e spensieratezza.

Auguriamo a tutti i cittadini e visitatori di trascorrere momenti piacevoli durante la festa, sottolineando l’importanza di viverla come un’occasione di riflessione e pace per tutti. In un periodo in cui la condivisione e la solidarietà sono più che mai necessarie, auspichiamo che la festa del Maio possa contribuire a creare un clima di serenità e armonia.

Un ringraziamento speciale va al Sindaco e al parroco di Quadrelle per la loro preziosa e fattiva collaborazione, elemento fondamentale per il buon esito dell’evento. La sinergia tra il comitato e la comunità è il cuore pulsante di ogni festa, e siamo grati per il sostegno ricevuto.

Vi aspettiamo numerosi il 17 gennaio per condividere insieme l’allegria e la magia della festa del Maio.

Cordiali saluti,

Il Comitato Maio di Quadrelle Fiore Francesco Paolo, Patierno Antonio, Tedesco Salvatore