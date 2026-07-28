Circumvesuviana, l’ETR301 entra in servizio sulla linea Baiano-Napoli: al via le prime corse commerciali

BAIANO – Da oggi l’elettrotreno Stadler ETR301 entra ufficialmente in servizio commerciale sulla linea Baiano-Napoli, segnando un nuovo passo nel programma di rinnovo della flotta della Circumvesuviana gestita da EAV.

L’avvio dell’esercizio è stato formalizzato con una disposizione di servizio firmata dal direttore della Produzione del Servizio Ferroviario, Mario D’Avino, che definisce modalità operative, orari e procedure tecniche per l’impiego del nuovo convoglio.

Nella fase iniziale, dal lunedì al venerdì, l’ETR301 effettuerà quattro corse giornaliere. A bordo sarà presente un tecnico della Stadler per tutta la durata del servizio, mentre la conduzione del treno sarà affidata a personale già abilitato o in fase di tirocinio.

Il documento disciplina inoltre le procedure da adottare in caso di guasti durante il servizio, prevedendo, se necessario, il soccorso tramite i convogli Metrostar, grazie alla possibilità di accoppiamento meccanico e pneumatico.

L’ingresso in esercizio del nuovo elettrotreno rappresenta un momento atteso da tempo dai pendolari delle linee vesuviane. Un passaggio importante che, tuttavia, è stato accompagnato da toni prudenti sia da parte dell’azienda che dei rappresentanti degli utenti.

In un comunicato congiunto, i comitati dei pendolari hanno accolto positivamente il cambio di approccio della nuova governance di EAV, apprezzando uno stile più concreto e meno improntato agli annunci. Il documento è firmato da Enzo Ciniglio, Salvatore Ferraro, Marcello Fabbrocini e Salvatore Alaia, rappresentanti di alcune delle principali realtà impegnate nella tutela dei viaggiatori della Circumvesuviana.

Pur riconoscendo l’avvio del nuovo convoglio come un segnale positivo, i comitati sottolineano che la vera sfida resta il miglioramento quotidiano del servizio.

«L’entrata in esercizio dell’ETR301 è certamente una buona notizia, ma i pendolari attendono soprattutto risposte concrete. Servono maggiore puntualità, corse più frequenti e standard di sicurezza sempre più elevati. La disponibilità al dialogo con i nuovi vertici di EAV c’è, ma dovrà tradursi in risultati tangibili già nell’immediato, mentre si attende il nuovo piano industriale».

L’auspicio dei pendolari è che l’arrivo dei nuovi treni rappresenti solo il primo passo di un percorso capace di restituire affidabilità a una linea che ogni giorno trasporta migliaia di utenti tra l’area nolana, il Baianese e Napoli.