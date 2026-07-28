Avella sotto assedio: in due notti due furti, dopo il deposito del Km58 assaltato anche il Pit Stop Caffè. VIDEO

AVELLA – Ancora un furto nella notte ad Avella. Nel mirino dei ladri è finito il Pit Stop Caffè, preso d’assalto intorno alle 2:00 da una banda composta da cinque persone incappucciate, giunte sul posto a bordo di un’Audi di colore scuro priva di targhe.

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi hanno scassinato la porta d’ingresso utilizzando mazze di ferro e, una volta all’interno, hanno agito con estrema rapidità. Nonostante l’attivazione dell’allarme, solo un inconveniente tecnico ha impedito l’entrata in funzione del sistema nebbiogeno, che avrebbe potuto ostacolare il colpo.

In appena tre-quattro minuti la banda ha fatto razzia di Gratta e Vinci, tabacchi e ha portato via una cassa automatica di notevole valore, che al momento del furto era però priva di denaro contante.

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i Carabinieri della Compagnia di Baiano, che stavano effettuando controlli proprio a poca distanza dall’attività commerciale. Un elemento che fa ipotizzare come i malviventi abbiano monitorato i movimenti delle pattuglie prima di entrare in azione.

Il danno complessivo ammonta a diverse migliaia di euro tra merce rubata, attrezzature sottratte e danni arrecati al locale.

L’episodio arriva a distanza di poche ore da un altro grave furto consumato nella notte precedente. Nel mirino era finito il deposito di camion situato presso la stazione di rifornimento Km58, dove ignoti avevano depredato diversi mezzi pesanti, sottraendo gasolio. Due colpi ravvicinati che alimentano la preoccupazione tra cittadini e imprenditori.

L’area del Baianese torna così a vivere un momento di forte allarme per la sicurezza. Residenti e commercianti chiedono un rafforzamento dei controlli e una presenza più costante delle forze dell’ordine sul territorio per arginare un fenomeno che sembra essere tornato con forza a colpire attività commerciali e aziende della zona.

Le indagini sono in corso. I Carabinieri stanno acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza e raccogliendo tutti gli elementi utili per risalire ai responsabili dei due episodi, verificando anche l’eventuale collegamento tra i furti.