Provinciali Avellino, Montanaro ringrazia: “Un’onda di fiducia, ora avanti con responsabilità”

BAIANO — Dopo il risultato ottenuto alle elezioni provinciali di Avellino, arriva il messaggio di ringraziamento di Enrico Montanaro, tra i candidati più votati della tornata elettorale.

Montanaro ha voluto condividere sui social il proprio pensiero rivolto a chi ha sostenuto la sua candidatura, parlando di un risultato che va oltre il semplice dato elettorale: “Non è stata solo un’elezione. È stata un’onda di fiducia straordinaria”.

Il neo consigliere provinciale ha sottolineato come il consenso ricevuto rappresenti non solo motivo di orgoglio, ma anche un forte senso di responsabilità verso il territorio e la comunità irpina.

“Essere tra i più votati della Provincia di Avellino mi riempie di orgoglio, ma soprattutto di responsabilità verso un’intera comunità”, ha dichiarato Montanaro, ringraziando gli amministratori della provincia che hanno scelto di sostenerlo.

Un pensiero particolare è stato rivolto anche agli amici e ai collaboratori che hanno accompagnato il percorso politico: “Grazie agli amici veri, instancabili e insostituibili, che mi hanno sostenuto senza fermarsi mai. Grazie a tutti coloro che hanno scelto di camminare al mio fianco”.

Nel suo messaggio Montanaro ha inoltre voluto esprimere un ringraziamento speciale al consigliere regionale Enzo Alaia, indicato come punto di riferimento politico e promotore del progetto: “Mi ha dato l’opportunità di mettermi al servizio del territorio”.

Infine, Montanaro ha ribadito che il risultato raggiunto è frutto di un lavoro collettivo: “Questo risultato non è mio. È di una squadra, di una visione, di una terra che vuole alzare la testa e contare davvero”.

Il neo eletto ha concluso il suo intervento rilanciando l’impegno per il futuro: “Da oggi si riparte con ancora più forza e passione. La fiducia che mi avete dato sarà lo stimolo per il mio impegno quotidiano”.